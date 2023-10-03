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Россиянка пожаловалась на сексуализированные домогательства в автобусе

Жительница Воронежа рассказала, что в автобусе ее домогался неизвестный

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Depositphotos

Жительница Воронежа рассказала, как извращенец приставал к ней в одной из городских автобусов. Свою историю женщина опубликовала в паблике «Инцидент Воронеж» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 октября в автобусе, следовавшем по маршруту №60. По словам пассажирки, в транспорте было много людей, так что поначалу прикосновения за ягодицы показались ей случайными.

«Я попыталась отойти, подумала что хотят обворовать, но в кармане ничего не было. Действия прекратились на некоторое время, но когда это повторилось снова, и мужчина снова начал домогаться, я поняла, что мне не кажется. Я повернулась и сделала замечание», — поделилась автор поста.

Женщину возмутило, что на ее слова незнакомец никак не отреагировал, даже не покинул автобус.

«Страшно теперь ездить на общественном транспорте! Почему люди такое позволяют, а люди вокруг не реагируют?», — посетовала жительница Воронежа.

Ранее в Ленобласти на пристававшего к детям мужчину составили административный протокол.

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