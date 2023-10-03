Власти Франции призвали парижан не паниковать из-за нашествия клопов

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо призвал жителей Парижа не паниковать из-за массового появления постельных клопов в столице. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

Ранее в соцсетях начали появляться видео, где на кровососов натыкались в транспорте и различных общественных местах.

«Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов», — заверил Руссо.

Он признал, что становится невыносимо, когда паразиты попадают в дом. Огромное беспокойство возникает тогда, когда речь идет об обращении к специалистам, чьи услуги невероятно дорогие — людям приходится тратить €2-3 тыс., чтобы избавиться от насекомых. Поэтому Руссо отметил, что будет бороться за снижение таких тарифов.

Многие французские СМИ обратили внимание, что проблема с клопами должна быть решена до начала Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом 2024 года. Например, как сообщили журналисты газеты Le Parisien, оппозиционеры требуют собрать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами.

Ранее семья из Великобритании отправилась в Испанию на отдых, но была вынуждена его прервать из-за скопления тараканов в отеле.