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В Петербурге годовалый ребенок выпил жидкость для аромалампы и попал в больницу

«Мойка78»: годовалый мальчик в Петербурге выпил жидкость для аромалампы

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Haggardous50000/Shutterstock

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил жидкость для диффузора, в которой содержался мыльный раствор и эфирные масла. Об этом мать мальчика рассказала «Мойке78».

По данным издания, инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте. Мать не сразу заметила случившиеся и вызвала скорую помощь, когда ребенку неожиданно стало плохо. Мальчика госпитализировали и поместили в хирургическое отделение. Медицинские специалисты оценили состояние пациента как среднее.

В конце сентября шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра в Кемерово попали в больницу после того, как выпили нейролептик из домашней аптечки и уснули. Их отец не обратил на это внимание, скорую помощь вызвала их мать, когда вернулась с работы и не смогла разбудить брата и сестру. Детей экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение больницы им. М.А. Подгорбунского.

21 сентября в Нижневартовске 13-летняя девочка отравилась таблетками, одновременно приняв три медикаментозных препарата. Школьница призналась врачам, что хотела похудеть, поэтому и наглоталась разных таблеток.

Ранее сообщалось, что россиянин ограбил 10-летнего мальчика, чтобы добыть себе денег на выпивку.

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