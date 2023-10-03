Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках на выходных

Заморозки до –1...–2 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье с субботы 7 октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предупредил, что похолодание придет в столицу и область в ночь на субботу. Выходные будут холодными повсеместно из-за температуры ниже климатической нормы.

Эксперт отметил, что по ночам на субботу, воскресенье и понедельник столбик термометра может падать до –1...–2 градуса. А днем будет чуть теплее — 4-9 градусов по Цельсию.

Вильфанд признал, что такой прогноз может, вероятно, шокировать некоторых жителей столицы и Подмосковья, потому что август был очень теплый, а сентябрь и начало октября не сильно отличались от лета.

Более того, специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе. При этом менять летнюю резину на зимнюю пока рано, отметила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что наступивший октябрь в Москве прогнозируется неустойчивым, первый снег может выпасть в первой декаде месяца.