Эколог-расследователь проверил экологический проект Сбера

Экоактивист, ведущий YouTube-канала «Сортировочная» Жора Каваносян снял выпуск про знаменитое алтайское озеро Манжерок.

Это единственный теплый водоем региона, находящийся в потрясающе красивом месте. Но сейчас озеро «болеет» – вода загрязняется, зарастает, заполняется илом, многие из эндемичных растений и насекомых исчезли за последние 40 лет или находятся на грани вымирания.

Экоблогер взял три пробы воды из Манжерока и выяснил, что во всех образцах концентрация взвешенных частиц превышает норму от 80 до 115 раз.

Манжерокское озеро превращается в болото с 1970-х годов. Как говорят экологи, каждое озеро со временем заболачивается – это закон лимнологической эволюции. Но люди не сдаются и пытаются сохранить чистую воду Манжерка, его флору и фауну.

Прошлое правительство региона в 2018 году хотело вернуть водоему первозданный вид, но работы были проведены некачественно, и состояние озера не улучшили.

Этим летом восстановлением ценного водоема занялась команда Сбера, которая сейчас активно развивает всесезонный курорт Манжерок. Сбер учел ошибки предшественников и обратился за экспертизой к экологам-гидробиологам. В софинансировании проекта участвует федеральное правительство. Обе стороны выделили на экореабилитацию озера по 400 млн руб.

В ролике Жора Каваносян показал, как именно специалисты восстанавливают озеро и какие для этого применяются технологии. Пока к работам на озере замечаний у эколога нет.