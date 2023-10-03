В Польше надеются на прекращение соцпомощи для Украины

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер выразил надежду, что социальная помощь для украинских беженцев не будет продлена на 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт», — заявил Мюллер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев и учитывать, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией.

По словам премьера Польши, Зеленский теперь думает, что у Киева будет тесный союз с Берлином. Моравецкий предупредил, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств. Он подчеркнул, что Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогла Киеву в то время, когда Германия ограничилась посылкой на Украину пяти тысяч касок.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.