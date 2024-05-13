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В Харьковской области заявили, что ВС РФ начали окружать Волчанск

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начали окружать Волчанск

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие начали окружать город Волчанск, расположенный на территории Харьковской области. Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил депутат регионального совета Александр Скорик.

«По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время в районе города идут крайне сложные позиционные бои. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались «под плотным огнем» российских войск.

Как сказал представитель властей, Вооруженные силы РФ постоянно осуществляют штурмовые действия. Более того, российские военные регулярно запускают в направлении позиций ВСУ корректируемые авиационные бомбы.

13 мая польское издание Myśl Polska сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» активно создают помехи для украинских солдат при перебрасывании резервов в Харьковскую область. По словам журналистов, тем самым ВС РФ вынуждают ВСУ расходовать больше людских ресурсов и техники на данном участке фронта.

В тот же день глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что к текущему моменту из региона были эвакуированы около шести тыс. человек. Речь идет о некоторых жителях Чугуевского, Богодуховского и Харьковского районов.

Ранее британский вице-маршал назвал возможную цель наступления ВС РФ в Харьковской области.

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