Чемпион России рассказал об агрессии фанатов «Зенита»

Бывший футболист «Рубина» и «Амкара», двукратный чемпион России в составе казанцев Алексей Попов рассказал об отношении к агрессивным болельщикам, вспомнив, частности, поклонников «Зенита» и «Спартака» из Нальчика. В интервью Legalbet он признал, что негатив со стороны фанатов лишь подстегивал его на поле.

«Да, есть агрессивные болельщики, на «Петровском» были такие. Мне вот всегда было безразлично, что говорил даже питерский стадион. Орали или не орали — это же кайф, когда болельщики проявляют эмоции. В Нальчике <...> тоже агрессивные. Но это всегда только подстегивало играть», — рассказал Попов.

Он добавил, что никогда специально не вслушивался в скандирования с трибун. По его словам, ему много лет казалось, что фанаты пермского «Амкара» кричат: «Амкар» - «Спартак» с «Урала». И лишь через 15 лет он понял, что на самом деле болельщики скандировали слова «гордость Урала».

Алексей Попов выступал за «Амкар» в 1996-2008 и в 2010-2013 годах. В промежутке между этими отрезками он защищал цвета «Рубина», с которым выиграл титулы чемпиона России в 2008 и 2009 годах.

Ранее в «Зените» признали, что большинство болельщиков хотят их поражений.