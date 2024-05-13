Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

В Белгородской области российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины могли пострадать семь мирных жителей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей», — сообщил Гладков.

До этого сообщалось, что в городе Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Белгородская область на юге граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Днем министерство обороны России сообщало, что российские военные сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.