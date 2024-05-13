Военные избили работников АЗС в Киевской области из-за замечания

В Киевской области двое военных из-за сделанного замечания избили сотрудников автозаправочной станции. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, конфликт произошел в поселке Калиновка в 15 километрах от Киева. На АЗС «Авиа» на большой скорости заехал автомобиль, что вызвало недовольство обслуживающего персонала. Заправщик сделал двоим находящимся в машине военным замечание, в ответ один из них достал пистолет, а другой нож. Мужчина отделался угрозами, а женщину, которая работает на заправке, избили. После чего нарушители порядка сели в свой автомобиль и уехали.

Позже военных задержали в Киеве. Возбуждено уголовное дело, в случае подтверждения вины суд может оправить подозреваемых в места лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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