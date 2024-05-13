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ВСУ атаковали дронами округ в Белгородской области

Гладков: Грайворонский городской округ подвергся атаке ВСУ с применением дронов

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов.

В поселке Совхозный в результате сброса взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад дома и забор, также осколками поврежден автомобиль. В селе Новостроевка-Первая дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена кабина. На месте работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины могли пострадать семь мирных жителей. Перед этим сообщалось, что в городе Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Белгородская область на юге граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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