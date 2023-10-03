Подросток пять раз выстрелил в сверстника возле школы в Петербурге

На юге Петербурга шестиклассник пять раз выстрелил в 11-летнего сверстника из пневматического пистолета в ходе ссоры. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Женщина сообщила, что вечером 2 октября ее 11-летний сын поссорился с одноклассником.

Мальчики выясняли отношения на территории школы по проспекту Ветеранов, в ходе конфликта шестиклассник достал пневматический пистолет пять раз выстрелил ее ребенку в область груди и паха.

Пластиковые пули оставили на теле мальчика гематомы, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Обстоятельства ссоры школьников устанавливают правоохранительные органы.

Ранее подросток выстрелил другу в голову из пистолета, купленного на маркетплейсе.