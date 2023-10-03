В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы

В США 22-летний житель Калифорнии Бенджамин Броди подал иск о клевете против бизнесмена Илона Маска, сообщило Associated Press (AP). Истец утверждает, что бизнесмен продвигал в своей соцсети Х (бывший Twitter) ложное сообщение, где сравнил калифорнийца с участником столкновения неонацистов.

Как отметило AP, все началось с опубликованного в соцсети Х видео столкновений во время фестиваля представителей ЛГБТ в штате Орегон в июне 2023 года. На кадры попали некоторые протестующие, одетые как участники ультраправой организации Proud Boys.

Пользователей соцсети отметили, что один из участников беспорядков и был похож на Броди. Вот только молодой человек ранее заявлял, что хочет работать на правительство. Поэтому волна такой сомнительной «популярности» вызвала подозрения, что Броди работает на спецслужбы.

Истец отметил, что и сам Маск принял активное участие в обсуждении произошедшего. По его словам, тем самым основатель Tesla помог распространять клевету о Броди. Например, Маск в целом прокомментировал этот инцидент как «операцию под чужим флагом», намекая этим на связь Броди со спецслужбами.

Теперь оскорбленный молодой человек собирается добиться от предпринимателя компенсации в размере по меньшей мере $1 млн.

Ранее парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за мема о Зеленском.