У просидевшего полгода в плену дошкольника из Магнитогорска развился «синдром Маугли»

В Магнитогорске мужчину, запершего сожительницу с ребенком в квартире на шесть месяцев, отправили на лечение. Как пишет «Верстов.Инфо», у пострадавшего мальчика за это время мог развиться «синдром Маугли».

Шестилетний ребенок, который провел взаперти несколько месяцев, был направлен в «Центр охраны материнства и детства». По некоторым данным, мать мальчика также находится на лечении. Их мучителя задержали и отправили в психоневрологический диспансер.

Рисовавший на стенах лифта фекалиями мужчина на полгода запер свою партнершу и ее ребенка в квартире на последнем этаже многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Все это время пострадавшие находились без связи с внешним миром. Соседи наконец обратили внимание на странное поведение жильца и вызвали на место правоохранителей. Спустя некоторое время пленников обнаружили. Спасатели помогли им выбраться на волю через окно и спуститься на землю по автолестнице.

В настоящее время пострадавший мальчик проходит полное медицинское обследование, в дальнейшем ему предстоит пройти и социальную реабилитацию. Сейчас из-за длительной изоляции у него практически нет навыков социального поведения.

Ранее москвич регулярно избивал годовалого сына своей сожительницы и был задержан за истязание ребенка.