Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У просидевшего полгода в плену дошкольника из Магнитогорска развился «синдром Маугли»

Южноуральца, взявшего в плен подругу с ребенком, отправили в психлечебницу

close
100%
Константин Чалабов/РИА Новости

В Магнитогорске мужчину, запершего сожительницу с ребенком в квартире на шесть месяцев, отправили на лечение. Как пишет «Верстов.Инфо», у пострадавшего мальчика за это время мог развиться «синдром Маугли».

Шестилетний ребенок, который провел взаперти несколько месяцев, был направлен в «Центр охраны материнства и детства». По некоторым данным, мать мальчика также находится на лечении. Их мучителя задержали и отправили в психоневрологический диспансер.

Рисовавший на стенах лифта фекалиями мужчина на полгода запер свою партнершу и ее ребенка в квартире на последнем этаже многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Все это время пострадавшие находились без связи с внешним миром. Соседи наконец обратили внимание на странное поведение жильца и вызвали на место правоохранителей. Спустя некоторое время пленников обнаружили. Спасатели помогли им выбраться на волю через окно и спуститься на землю по автолестнице.

В настоящее время пострадавший мальчик проходит полное медицинское обследование, в дальнейшем ему предстоит пройти и социальную реабилитацию. Сейчас из-за длительной изоляции у него практически нет навыков социального поведения.

Ранее москвич регулярно избивал годовалого сына своей сожительницы и был задержан за истязание ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий