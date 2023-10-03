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В Ленобласти на пристававшего к детям мужчину составили административный протокол

РЕН ТВ: житель Ленобласти совращал детей, ожидающих автобус на остановке

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержан мужчина, домогавшийся несовершеннолетних на автобусной остановке. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

2 октября местные жители, ожидавшие прибытия общественного транспорта, заметили, как подозрительный мужчина с явным «сексуальным подтекстом» пристает к детям на улице. Как уточняется, в тот момент несовершеннолетние тоже ждали автобуса, стоя на остановке.

Очевидцы публичных домогательств немедленно вызвали к месту инцидента правоохранителей. Полицейским удалось задержать 52-летнего гражданина по горячим следам.

Задержанный был доставлен в отдел внутренних дел. В его отношении уже составили административный протокол. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге 85-летнего тренера признали виновным в домогательствах к ребенку.

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