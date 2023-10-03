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В Петербурге мужчина поджег квартиру, бросив в ней знакомую с ножевыми ранениями

Пожарные потушили квартиру в Петергофе и обнаружили там раненую женщину

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге женщина оказалась в охваченной огнем квартире после нападения знакомого с ножом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Квартирный пожар произошел 2 октября на Самсониевской улице в Петергофе. Перед этим местные жители вызвали на место полицию, заявив о том, что в подъезде находится мужчина с ножом, который преследует женщину.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов убедились в достоверности полученного сообщения, обнаружив кровь на лестнице. Они также увидели, что в квартире, из которой, по предварительным данным, и выбежал злоумышленник, произошел пожар.

Полицейские обратились за помощью к сотрудникам МЧС, которые во время тушения пожара вытащили из огня раненую женщину. Она рассказала, что пострадала от нападения вооруженного приятеля, и была госпитализирована. Медики диагностировали у пациентки резаные раны лба, щеки и руки, а также сотрясение и черепно-мозговую травму.

По данным издания, подозреваемый мог поджечь квартиру, чтобы скрыть следы своего преступления. 41-летнего мужчину задержали через полтора часа.

Ранее петербуржец, изрезавший ножом лицо ребенку, получил условный срок.

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