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Врач объяснил, по какому признаку можно распознать инсульт

Врач Конев: онемение конечностей является основным признаком инсульта

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Shutterstock

Онемение конечностей и частей лица является основным признаком, который поможет распознать инсульт. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

Он отметил, что в этом случае можно перестать чувствовать руку и ногу по отдельности или вообще все конечности. По его словам, чтобы проверить это и убедиться в подозрениях, можно попросить человека надуть щеки или закрыть глаза.

«Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия. Достаточно заставить человека надуть щеки и одна из них парусит, то это, вероятно, инсульт. То же самое с глазами, например, когда один глаз не закрывается. Также может измениться походка, осанка», — сказал Конев.

Национальный кардиологический фонд Австралии (HFA) до этого сообщил, что поддержка психического здоровья имеет решающее значение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и позволяет предотвратить инфаркты и инсульты. По их данным, плохое психическое здоровье людей без сердечно-сосудистых заболеваний может увеличить вероятность сердечного приступа. Кроме того, исследования показывают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заболеют тревогой и депрессией.

Ранее сообщалось, что подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта.

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