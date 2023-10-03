В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменены занятия в школах

Из-за циклона власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия первой смены в школах города 3 октября. Об этом, ссылаясь на мэрию краевого центра, сообщает РИА Новости.

2 октября на полуостров начал оказывать влияние охотоморский циклон. 3 октября сильные осадки ожидаются в Петропавловске-Камчатском и ряде районов края. По прогнозу, ветер местами будет достигать 25-30 метров в секунду.

Пресс-служба МЧС по Камчатскому краю сообщила, что на реках южных районов полуострова возможны паводки — выход рек из берегов и затопление низменных участков в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что власти призвали более 22,5 тысячи жителей японской префектуры Нагасаки экстренно эвакуироваться из-за проливных дождей.

До этого в Гонконге прошел сильнейший с 1884 года ливень. В течение всего одного часа в городе выпало 158,1 мм осадков, а скорость ветра достигала почти 20 метров в секунду.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.