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В заливе Сан-Франциско появились грабящие яхты и дома пираты

Fox News: в заливе Сан-Франциско появились пираты, грабящие местных жителей

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Jeff Chiu/AP

Жители Калифорнии в заливе Сан-Франциско вынуждены отбиваться от «пиратов», которые грабят яхты и плавучие дома. Об этом сообщает Fox News.

Как передает телеканал, жители и местная муниципальная комиссия заявили, что «пираты» являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути.

По информации Fox News, летом бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения «рейдов» в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.

Как рассказал бывший капитан местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление «морским разбойникам», грабящим их суда, при этом преступность выросла «до поистине невыносимого уровня».

В июне демократ Гэвин Ньюсом обратил внимание на критическую ситуацию с бездомными в Калифорнии. По словам политика, власти штата не могут решить проблему самостоятельно. Тогда он назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов. Он при этом заметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов побороть проблему.

Ранее ученые развеяли миф о том, что давать деньги бездомным бессмысленно и вредно.

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