Россия значительно увеличит стоимость виз для граждан Евросоюза

Министерство иностранных дел разработало законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для граждан Европейского союза (ЕС), Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, въезжающих в Россию, пишет РБК.

Предложение было разработано МИД в ответ на одностороннее полное приостановление действия международных договоров о взаимном упрощении выдачи виз гражданам России со стороны ЕС, Дании, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Это означает, что эти страны перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

МИД РФ предлагает взимать сбор с граждан всех категорий, въезжающих из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник в аппарате правительства.

Теперь стоимость виз РФ увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300.

В документе при этом отмечается, что стоимость запущенной с 1 августа электронной визы для туристов, которой могут пользоваться и граждане Европейских стран, составит $52.

Соглашение об упрощении взаимной выдачи виз между Россией и ЕС было подписано 25 мая 2006 года и вступило в силу 1 июня того же года. Оно предусматривает упрощение процедуры выдачи однократных виз сроком до трех месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан. Однако после начала специальной военной операции на Украине министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение заморозить это соглашение с 12 сентября 2022 года. Это означает, что теперь к гражданам России, планирующим посетить страны ЕС, применяются общие правила выдачи виз для выходцев из третьих стран. Стоимость визы выросла с €35 до €80, а список необходимых документов значительно расширился. Максимальное время рассмотрения заявки увеличилось до 45 дней. Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия и рассматривать визы для туристов в неприоритетном порядке.

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