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В Ярославской области полиция проводит проверку после избиения школьниками бездомного

Под Ярославлем полиция проверит видео с избиением бездомного школьниками

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 Global Look Press

Полиция Ярославской области проводят проверку после публикации в соцсетях видео с избиением бездомного мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Переславль-Залесский. На кадрах заметно, как мужчина в капюшоне сидит на остановке, а двое подростков избивают его, за кадром смеются другие школьники. На голове у человека заметна кровь. По словам местных жителей, бездомный является инвалидом.

На данный момент правоохранители установили всех участников произошедшего. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит проверку, после которой примет решение о дальнейших действиях.

Ранее в Краснодарском крае мать избила ребенка и вышвырнула его в подъезд.

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