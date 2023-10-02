В Ярославской области полиция проводит проверку после избиения школьниками бездомного

Полиция Ярославской области проводят проверку после публикации в соцсетях видео с избиением бездомного мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Переславль-Залесский. На кадрах заметно, как мужчина в капюшоне сидит на остановке, а двое подростков избивают его, за кадром смеются другие школьники. На голове у человека заметна кровь. По словам местных жителей, бездомный является инвалидом.

На данный момент правоохранители установили всех участников произошедшего. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит проверку, после которой примет решение о дальнейших действиях.

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