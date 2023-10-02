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В Москве суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в резне

В Москве мужчину арестовали за нападение с ножом на двух знакомых

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Shutterstock

В Москве арестовали 62-летнего мужчину, который, как полагают правоохранители, набросился на двух человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, ночью 30 сентября россиянин находился в одной квартире с двумя своими знакомыми 39 и 45 лет. В какой-то момент между мужчинами завязался словесный конфликт.

В результате фигурант уголовного дела схватился за нож и устроил резню в помещении. Одному из россиян он нанес не менее двух ударов в область груди и затылка, второй получил несколько ударов в шею.

«В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в публикации.

Несмотря на недовольство мужчины, суд заключил его под стражу. Сколько фигурант пробудет под арестом, не уточняется.

Ранее в Подмосковье поймали мужчину, который пришел в школу с ножом.

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