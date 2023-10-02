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В Николаеве откроют отделение посольства Дании на Украине

МИД Дании: в Николаеве откроют отделение посольства страны на Украине

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Depositphotos

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в Николаеве откроют отделение посольства страны на Украине. Такое заявление он сделал на неформальной встрече глав МИД стран — членов Евросоюза, которая проходит в Киеве, передает ТАСС.

«Мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки Украины. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы начать восстанавливать страну. Поэтому мы открываем отделение посольства в Николаеве, особая ответственность за восстановление которого была возложена на Данию президентом (Украины Владимиром) Зеленским», — сказал министр.

По его словам, у отделения посольства также будут конкретные задачи, которые будут состоять в налаживании «тесного диалога между региональными и местными властями».

Ранее в МИД Дания заявили, что королевство в 2024 году увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдавии.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, средства будут направлены на развитие гражданских инициатив и восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине. Помощь также пойдет на поддержку процессов демократизации в Грузии и Молдавии.

До этого стало известно, что Копенгаген получил разрешение от Вашингтона передать Киеву самолеты-истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов.

Ранее сообщалось, что Дания сократит число сотрудников посольства России.

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