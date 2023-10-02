В Орле раскололся 160-летний дуб — памятник отмене крепостного права

В Орле пополам раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права. Об инциденте рассказали в администрации города. Знаковое дерево стоит на перекрестке бульвара Победы и улицы Октябрьской. Его обнесли декоративной оградой, на которую прикрепили памятную табличку.

До 2001 года дуб охраняли и он входил в список объектов культурного наследия области, а также стал местной достопримечательностью. Но сейчас дерево не является объектом культурного наследия.

Как сообщили «Вести», у дерева долгое время было старое повреждение. И в течение 20 лет в стволе была пробка из бетона, которая по идее должна была спасти растение. Однако пробка только вредила дубу. Тогда дыру решили залатать монтажной пеной. Со временем дерево не выдержало и раскололось.

Точная причина инцидента неизвестна, однако власти заверили, что уцелевшую часть дерева еще можно спасти. Заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексей Ковешников пояснил, что почти 40% дерева повреждено, но «выжившая» его часть довольно крепкая. Тем не менее решать дальнейшую судьбу исторического объекта будет специальная комиссия.

«В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — отметил Ковешников.

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