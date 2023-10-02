Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине впервые дадут премию за сообщение о коррупции

Суд на Украине принял первое решение о выплате награды за сообщение о коррупции

close
100%
Shutterstock

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял первое решение о выплате премии за сообщения о коррупционных схемах. Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Размер премии составил примерно $360 тысяч, сообщило ТАСС.

«Речь идет об утверждении соглашения о признании виновности, которое заключено между прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы», — привело агентство комментарий НАПК.

По данным агентства, обличителю заплатят более 13,2 млн гривен (это примерно $360 тыс.). Решение могут обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 суток.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане Украины могут сообщать о случаях коррупции, которые они застали лично. При этом там могут рассматривать и анонимные сообщения.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как борьба с коррупцией, — лишь показательные акции, которые покрывают передел сфер влияния и денежных потоков.

Ранее стало известно, что Запад может прекратить помогать Украине из-за коррупционных скандалов. Ситуация со взятками в стране может подорвать доверие лидеров западных стран, считают иностранные журналисты. Не исключено, что американские власти надавят на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий