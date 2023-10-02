На Украине впервые дадут премию за сообщение о коррупции

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял первое решение о выплате премии за сообщения о коррупционных схемах. Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Размер премии составил примерно $360 тысяч, сообщило ТАСС.

«Речь идет об утверждении соглашения о признании виновности, которое заключено между прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы», — привело агентство комментарий НАПК.

По данным агентства, обличителю заплатят более 13,2 млн гривен (это примерно $360 тыс.). Решение могут обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 суток.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане Украины могут сообщать о случаях коррупции, которые они застали лично. При этом там могут рассматривать и анонимные сообщения.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как борьба с коррупцией, — лишь показательные акции, которые покрывают передел сфер влияния и денежных потоков.

Ранее стало известно, что Запад может прекратить помогать Украине из-за коррупционных скандалов. Ситуация со взятками в стране может подорвать доверие лидеров западных стран, считают иностранные журналисты. Не исключено, что американские власти надавят на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране.