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В Оше 17-летняя девушка пострадала от домогательств, но в полицию заявила о краже

В Кыргызстане таксист попытался изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку

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Depositphotos

В Араванском районе Кыргызстана таксист домогался несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на заявление пресс-службы УВД Оша.

Как рассказала пострадавшая, сначала в милиции у нее не приняли заявление. 17-летняя девушка призналась, что правоохранители издевались над ней и уличили во лжи.

«Я ехала на такси. Он меня довез до дома, в Араванский район. Потом сказал, что даст мне 5-6 тысяч сомов, и начал целовать в шею. Я пришла в милицию и сказала, что таксист украл у меня телефон, но не сказала, что водитель назвал меня девушкой непристойного поведения. Я не смогла сказать, что таксист сделал со мной. Потом они нашли у меня телефон и начали снимать на камеру и издеваться», — описала она произошедшее ночью 2 октября.

Сотрудники МВД подтвердили регистрацию заявления от жительницы Джалал-Абадской области 2006 года рождения. Установлено, что она нуждалась в денежных средствах, инспекторы по делам несовершеннолетних несколько раз передавали ее социальным службам.

Ранее студент был задержан за домогательства к школьнице на Красной площади.

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