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Заведующий цехом чак-чака попытался задушить коллегу из-за замечания

В Казани заведующий цехом чак-чака попытался задушить коллегу, дело не возбудили

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Телеграм-канал «Изнанка. Женщины»

В Казани полиция отказала в возбуждении уголовного дела после попытки заведующего цехом чак-чака задушить коллегу из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал »Изнанка. Женщины».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в начале августа. Женщина, трудящаяся на пищевом производстве, пришла проведать своего 14-летнего сына, который работал под руководством ее коллеги — заведующего цехом чак-чака.

Женщина подшутила над коллегой, который выглядел сонным и помятым. На замечание мужчина отреагировал очень резко — он толкнул россиянку так, что она ударилась головой.

Она попыталась успокоить агрессора, но разъяренный мужчина начал ее душить и угрожать, советуя «ходить и оглядываться». Все это происходило на глазах у сына женщины.

После произошедшего она обратилась в больницу, где ей диагностировали посттравматический ларингит и тупую травму шеи. Женщина с медицинским заключением обратилась в полицию, но спустя месяц ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Сейчас пострадавшая продолжает работать рядом с попытавшимся задушить ее мужчиной. По данным Telegram-канала, женщина опасается за свою жизнь и планирует обращаться в прокуратуру.

Ранее в Тюмени местный житель напал на ребенка на улице и едва его не задушил.

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