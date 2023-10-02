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45-летний спортсмен подтянулся 1010 раз и установил мировой рекорд

UPI: 45-летний американец за час подтянулся 1010 раз и установил мировой рекорд

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Guinness World Records

В США 45-летний Фрэнк Сагона сделал 1010 подтягиваний на турнике за час и установил мировой рекорд, пишет UPI.

Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году и принадлежал Стивену Хайланду, подтянувшемуся 993 раза. Комментируя свое достижение, Фрэнк рассказал, что за день до официальной попытки он потянул спину, что сказалось на результате. Однако американец все равно рад, что вписал свое имя в историю.

«Я чувствовал, что задыхаюсь до 44-й минуты, но потом я почувствовал, что могу установить новый рекорд», — поделился своими ощущениями Сагона.

Сагона посвятил свой рекорд другу Майку Румфу, который помогал ему с тренировками, но из-за тяжелой болезни не успел воочию увидеть триумф Фрэнка.

Ранее в США 219 собак посмотрели мультсериал «Щенячий патруль» и установили рекорд Гиннесса.

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