Житель Кемерово поругался с супругой и выбросил из окна собаку

В Кемерово нетрезвый 39-летний мужчина выкинул из окна лабрадора после ссоры с женой. Об этом сообщает УМВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел на улице Ворошилова. Мужчина выбросил собаку из окна на третьем этаже многоквартирного дома. Об этом в дежурную часть сообщил 60-летний местный житель.

Лабрадора госпитализировали в ветеринарную клинику. Там ему диагностировали переломы передних лап и тазобедренного сустава.

«В ходе проведения проверки полицейский установил, что владельцем собаки является 39-летний местный житель. Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой и начал выбрасывать вещи из окна квартиры, а после выбросил и лабрадора», — сообщили в ведомстве.

Мужчину нашли и доставили в отдел полиции. Он не стал отрицать свою вину.

Сейчас полицейские устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки и судмедэкспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством.

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