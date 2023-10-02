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Россиянам ответили, почему их детей могут буллить в школе

Психолог Соловьева назвала причину буллинга детей в школах

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Freeoik.com

Если родители устраивают скандалы дома, то обычно их ребенок начинает им подражать. Об этом психолог Елена Соловьева рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так в детях до 11 лет закладываются нормы агрессивного поведения, которое выливается и в жизни вне дома.

«Если в семье мама с папой могут драться, могут ругаться, либо принято вообще достаточно агрессивное поведение, значит ребенок может прийти в школу, и в начальной школе он может вести себя точно так же, потому что он еще маленький, он больше действует подражательными механизмами», — объяснила эксперт.

Но если агрессия сохраняется у подростков и в средней школе, то в этом могут быть виноваты еще и бушующие гормоны. Психолог признала, что молодые люди частенько попросту не умеют контролировать свою злость. А подкрепляет их негатив неправильное поведение родителей и педагогов, которые могут провоцировать на конфликт, не пытаясь понять ребенка и объяснить ему, как себя можно вести. А сам подросток тем временем может попросту не знать, как управлять агрессией.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, с какими проблемами могут столкнуться дети на домашнем обучении. По ее словам, важной составляющей школы является социализация, которую развивающийся ребенок пропускает. От этого возникают проблемы в дальнейшем с общением со сверстниками и в целом с самоорганизацией.

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