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В московскую реку слили токсичные вещества

«360»: в реку Сетунь в Москве продолжают сливать токсичные вещества

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Depositphotos

В реку Сетунь на западе Москвы продолжают сливать токсичные вещества, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах. По его данным, по поверхности воды протекают нефтепродукты.

Накануне загрязнением реки заинтересовалась прокуратура, при этом слив неизвестного происхождения веществ в водоем не прекратился. Специалисты взяли пробы воды и приступили к обработке поверхности реки специальными средствами.

В прокуратуре сообщили, что по результатам проверки примут меры реагирования.

Ученые МГУ ранее выяснили, что озера загрязнены пластиком сильнее океанов. В такому выводу они пришли после исследования 38 озер и водохранилищ в 23 странах мира.

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