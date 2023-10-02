Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Жители Одессы отказались переименовывать площадь Льва Толстого. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте городского совета, передает Ura.ru.

По информации издания, 1 октября завершилось электронное общественное обсуждение по вопросу переименования 39 улиц Одессы. По большей части жители проголосовали за изменение названий, отмечает Ura.ru.

Власти предложили переименовать также и площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима. Против такой меры выступил 201 из 359 человек.

До этого стало известно, что в Полтаве переименуют более 60 связанных с Россией улиц. Изменить названия планируют улицам, названным в честь Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Горького, Глинки, Дунаевского, Крамского, Курчатова, Лобачевского, Ломоносова, Менделеева и других.

Ранее в Эстонии предложили назвать Калининград Кенигсбергом.