Инфекционист заявил о бесполезности вакцинации от ковида «Спутником»

Сегодня нет смысла прививаться от коронавирусной инфекции вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Эти вакцины неэффективны против нового штамма «пирола», поэтому лучше дождаться появления обновленного препарата, заявил он НСН.

По словам Викулова, текущая вакцинация требует новых вакцин, которые сейчас еще проходят клинические исследования.

«Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», – заявил инфекционист.

В сложившихся условиях у россиян должна быть в приоритете вакцинация от гриппа, заболеваемость которым сейчас набирает обороты, подчеркнул эксперт. Прививаться от него нужно в любом возрасте, если нет противопоказаний.

Коронавирус ранее вытеснил грипп, но сейчас он возвращается, а в некоторых регионах уровень заболеваемости уже превышен, отметил Викулов.

«Пока ситуация не требует ограничительных мер, но Роспотребнадзор будет принимать решения на местах. Растет число госпитализаций в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург», – добавил инфекционист.

Сегодня стало известно, что из частных клиник Москвы пропала вакцина «Спутник V». Сообщалось, что врачи предлагают вакцинироваться препаратом «Ультрикс Квадри».

Ранее специалисты призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями привиться от гриппа и коронавирусной инфекции.