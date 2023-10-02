Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром в Астрахани

Сотрудникам экстренного ведомства удалось ликвидировать открытое горение в двух многоквартирных домах и хозяйственных постройках в Астрахани, заявил представитель ГУМЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

Два двухэтажных дома и две хозпостройки начали гореть на улице Карла Маркса в понедельник, 2 октября. Известно, что площадь возгорания достигала 300 квадратных метров.

В результате пожару присваивался повышенный ранг сложности.

«В 15.10 (14.10 мск) ликвидация открытого горения», — уточнил представитель оперативной службы.

Согласно последним данным, на месте происшествия работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС. Причина возгорания не называется.

До этого спасатели потушили сильный пожар в дагестанском селе Хутрах. По информации ведомства, к борьбе с огнем привлечены силы МЧС и местные жители.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.