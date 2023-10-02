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Ученики начальной школы массово отравились в Таганроге

В школе Таганрога массово отравились младшеклассники

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school30tag.moy.su

О массовом отравлении учеников начальной школы № 30 в Таганроге заявили родители, они рассказали, что в пищеблоке образовательного учреждения нарушены санитарные нормы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Таганрог».

По словам родителей отравившихся младшеклассников, инцидент произошел 29 сентября, после обеда в школьной столовой с жалобами на плохое самочувствие в детскую поликлинику обратились несколько учеников начальных классов таганрогской школы № 30.

«Между сотрудниками медицинского учреждения был разговор, что пищевое отравление писать нельзя, что это инфекция. Но есть очевидцы и свидетели из числа старших классов, которые дежурили по столовой и видели, как сотрудники столовой сбрасывали остатки еды с тарелок обратно в емкость с едой, чем потом и кормили других детей. Было это неоднократно», — сообщили «Блокноту» родители пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный Роспотребнадзор.

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