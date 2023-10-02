Суд взыскал с Mash 350 тыс. рублей по иску Крида из-за поста о неуплате налогов

Суд взыскал с Telegram-канала Mash 350 тыс. рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о неуплате им налогов, сообщает ТАСС.

Судья также счел опубликованные Mash сведения не соответствующими действительности и постановил опровергнуть их.

Изначально певец требовал с телеграм-канала 1 млн рублей.

Ранее на блогера Настю Ивлееву подали в суд и потребовали с нее 1 миллион рублей за эстетический дискомфорт при просмотре ее видео.

По данным канала, 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогера 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации. Более того, россиянка потребовала удалить ролики Ивлеевой, чтобы те не развращали молодежь.

Накануне активисты из организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой блокировать контент, пропагандирующий курение среди детей. По данным издания, причиной негодования общественников оказался контент, который публикует блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.