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В Кремле назвали абсурдом решение ЕС не пускать автомобили из России

Песков назвал абсурдом решение стран ЕС ограничить въезд машин с российскими номерами

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Решения стран Евросоюза об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами — абсурдные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Россия будет отвечать на новые запреты и ограничения «с позиции собственной выгоды».

«Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения», — пояснил Песков.

Представитель Кремля заявил журналистам, что в России должны делать так, как считаю лучше для граждан. Причем от отметил, что не каждый раз это может быть «зеркальная реакция».

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику. Под ограничения также подпадают драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры и даже туалетная бумага, шампуни, зубные пасты.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри пояснял, что страны Евросоюза должны сами решать, что делать с попавшими на их территорию товарами из России. Это касается и автомобилей.

Позже появились данные, что к запрету на въезд для автомобилей из России присоединились власти Хорватии и Франции. Однако в посольстве Франции пока опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что запрет со стороны Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами не затронет машины, проезжающие через территорию Литвы по упрощенному транзитному документу.

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