Россиянам напомнили о последствиях тайной перепланировки квартиры

Любая перепланировка или переустройство квартиры требует согласования, напомнил в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор РК Дмитрий Разумовский. Он предупредил, что в случае с самовольной перепланировкой потом будет сложно или вовсе невозможно продать или подарить квартиру.

Эксперт отметил, что есть два понятия: переустройство помещения и перепланировка. Переустройство помещения — это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. А перепланировкой называют изменение конфигурации помещения. Несмотря на различия, ни то ни другое нельзя делать без внесения изменений в техпаспорт.

Чтобы сделать законную перепланировку или переустройство в своей квартире, нужно обратиться в местную администрацию. Обычно этими вопросами занимается департамент архитектуры. Для согласования необходим проект, где будут планируемые изменения.

«Часто желания людей не совпадают с техническими возможностями, поэтому только лицензированный специалист может определить, какие конструктивные изменения можно вносить», — уточняет эксперт, говоря о необходимости готового плана перед согласованием изменений.

Если вы получили разрешение на перепланировку и уже провели работу, то на место должна попасть комиссия, чтобы проверить правильность выполненных работ. Потом полагается внести изменения в официальные документы. Тогда уже собственник квартиры сможет продать жилье или совершать с ним другие сделки без проблем.

Иногда может быть так, что переустройство или перепланировка затрагивают общее имущество. Тогда эксперт Разумовский отметил, что в этом случае необходимо провести общее собрание собственников и получить у них согласие на такие работы. Это же касается несущих конструкций, ведь такие стены тоже являются общим имуществом.

Однако бывает так, что работы сделали без согласования. На этот случай тоже есть способ узаконить изменения, продолжил специалист. Нужно будет сделать проект и обратиться в орган местного самоуправления. Дальше вы получите отказ, после чего нужно обратиться в суд, который назначит экспертизу проекта. В случае положительной экспертизы судья вынесет решение о том, чтобы узаконить перепланировку. Но если решение отрицательное, то собственника могут обязать вернуть все в первоначальный вид.

Если же перепланировку в квартире делают соседи, но есть подозрения, что это делают незаконно, то жильцы дома могут обратиться в управляющую компанию.

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