Письмо Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе

Оригинал письма мореплавателя Христофора Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Написанное Колумбом в 1493 году письмо с вестью об «открытии» Америки и близлежащих островов впервые продадут на аукционе за $1,5 млн. До этого документ более 100 лет находился в частной швейцарской коллекции.

В своем письме мореплаватель описал природу и местных жителей, которых назвал «похожими на дураков». По информации издания, историки рассматривают документ как пропаганду европейской колонизации. Биограф Колумба профессор Фелипе Фернандес-Арместо назвал рукопись первым отчетом о путешествии, который «изменил мир».

Ранее на аукцион выставили торпедо «Москвича», на котором разбился Цой.