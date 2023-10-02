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Письмо Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе

Оригинал письма Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе за $1,5 млн

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AP

Оригинал письма мореплавателя Христофора Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Написанное Колумбом в 1493 году письмо с вестью об «открытии» Америки и близлежащих островов впервые продадут на аукционе за $1,5 млн. До этого документ более 100 лет находился в частной швейцарской коллекции.

В своем письме мореплаватель описал природу и местных жителей, которых назвал «похожими на дураков». По информации издания, историки рассматривают документ как пропаганду европейской колонизации. Биограф Колумба профессор Фелипе Фернандес-Арместо назвал рукопись первым отчетом о путешествии, который «изменил мир».

Ранее на аукцион выставили торпедо «Москвича», на котором разбился Цой.

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