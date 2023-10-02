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В Подмосковье супружеская ревность привела к поножовщине

Shot: в Клине женщина вонзила нож в грудь супруга, мужчина взял вину на себя

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Depositphotos

В подмосковном городе Клин женщина вонзила нож в грудь пьяного супруга, который избил ее при детях из-за ревности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 1 октября. Супруги проводили время в кафе «Алекс» на улице Дзержинского, 35-летний мужчина приревновал свою 38-летнюю жену к одному из гостей заведения и ушел домой выпивать в одиночестве.

Позже женщина тоже вернулась домой, и между супругами начался скандал. В ходе перепалки мужчина начал избивать жену на глазах у двоих дочерей 11-ти и 14-ти лет.

Подвергшаяся избиению женщина, защищаясь, взяла кухонный нож и трижды вонзила его в грудь супруга, сообщает Shot. После этого мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь и отправился в медицинское учреждение.

Уже в больнице мужчина взял вину за произошедшее на себя, заявив полицейским, что сам схватил нож и неудачно упал на него. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье на автозаправке мужчина ранил ножом незнакомую женщину.

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