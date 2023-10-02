Матвиенко поручила проверить наличие учебников в школах регионов

В Ставропольском крае, Рязанской и Оренбургской областях, Санкт-Петербурге, Башкирии, Краснодарском крае и ряде других регионов сложились проблемы с нехваткой учебников. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручала разобраться с ними, передает «Парламентская газета».

В частности, в дефиците оказались «История России», «Основы духовно-нравственной культуры народов», «Теория вероятности и статистика» за 10-й класс и другие пособия.

«В целом ряде регионов не хватает учебников. Потому что учебники новые, отпечатать их не успели. Прошу профильный комитет взять этот вопрос на контроль. Учебники должны быть везде. Надо закрыть эту тему», — сказала Матвиенко.

По данным издания, депутаты лично проверят эту информацию в рамках региональной недели, которая стартует со 2 октября.

«Было принято решение, что парламентарии плотно займутся вопросом учебников каждый в своих избирательных округах и усилят мониторинг информации об обеспечении школ учебниками», — сказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

В конце сентября Валентина Матвиенко дала поручение главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким ростом цен на учебники и монополией издательства «Просвещение».

Ранее в России планируют ввести цифровую маркировку учебников.