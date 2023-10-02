Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из частных клиник Москвы пропала вакцина «Спутник V»

РБК: в Москве из частных клиник исчезла вакцина от коронавируса «Спутник V»

close
100%
Павел Львов/РИА Новости

Из крупнейших частных клиник Москвы пропала вакцина «Спутник V», сообщает РБК.

Речь идет в том числе о клиниках «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC, но вакцины в наличии у них нет. В ЕМС врачи предлагают вакцинироваться препаратом «Ультрикс Квадри».

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус до сих пор меняется, однако новые штаммы не отличаются агрессивностью.

По его словам, есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.

Мурашко порекомендовал лицам из групп риска носить маски в местах массового скопления людей, а всем, кто имеет симптомы заболевания, — изолироваться.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий