Из частных клиник Москвы пропала вакцина «Спутник V»

Из крупнейших частных клиник Москвы пропала вакцина «Спутник V», сообщает РБК.

Речь идет в том числе о клиниках «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC, но вакцины в наличии у них нет. В ЕМС врачи предлагают вакцинироваться препаратом «Ультрикс Квадри».

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус до сих пор меняется, однако новые штаммы не отличаются агрессивностью.

По его словам, есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.

Мурашко порекомендовал лицам из групп риска носить маски в местах массового скопления людей, а всем, кто имеет симптомы заболевания, — изолироваться.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.