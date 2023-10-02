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Свердловчанин сбил мать с двухлетним ребенком на пешеходном переходе

В Артемовском мужчина на иномарке сбил мать с двухлетним ребенком

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Телеграм-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

В Артемовском Свердловской области водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал »Егоршинские вести из Артемовского».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 октября на пешеходном переходе по улице Ленина. Мужчина на иномарке сбил мать и ее двухлетнего ребенка, которые пересекали дорогу.

В результате произошедшего женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Ребенок не пострадал, сообщают «Егоршинские вести из Артемовского».

По данным E1.ru, медицинское освидетельствование водителя, проведенное сотрудниками Госавтоинспекции, показало, что он в момент аварии был трезв. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее мужчину, сбившего на Mercedes пять человек в Москве, посадили под домашний арест.

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