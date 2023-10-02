За присвоение звания близкому родственнику депутат в Приморском крае лишился полномочий

В Приморском крае по требованию прокурора были прекращены полномочия депутата Дальнереченского городского округа. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Было установлено, что в апреле 2023 года депутаты присвоили звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа» одному из близких родственников выбранного должностного лица. Несмотря на наличие личной заинтересованности, отмечается в заявлении прокуратуры, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов и в нарушение антикоррупционного законодательства продолжило участие в голосовании.

Прокуратура выявила эти нарушения и сообщила о них губернатору края, который направил в думу Дальнереченского городского округа заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако депутаты не нашли оснований для прекращения полномочий коллеги и лишь вынесли ему предупреждение.

Межрайонная прокуратура не согласилась с таким решением депутатов и вынесла протест, который был рассмотрен и удовлетворен.

Незаконное решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата было отменено, а полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции, были прекращены.

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