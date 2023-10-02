Россиянам рассказали, когда наступит бабье лето

Ведущий аналитик Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в октябре россиян ожидает бабье лето. Об этом пишет ТАСС.

«Оно обязательно наступит, но, конечно, в октябрьском исполнении», — пообещал он.

По словам Вильфанда, сентябрь в 2023 году стал для россиян четвертым летним месяцем, а бабьим летом по определению является период теплой и сухой погоды после периода ненастья.

До этого сообщалось, что сентябрь 2023 года в Москве был дважды признан рекордсменом за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся 144 года, он стал самым сухим и самым жарким.

По данным синоптиков Московского метеобюро, средняя температура воздуха в начале этой осени была на 3 градуса теплее климатической нормы. Предыдущий рекорд был поставлен в сентябре 1938 года, тогда показатель был превышен на 2,9 градуса. Кроме того, в этом сентябре практически не было дождей — в столице зафиксировали только 7 мм осадков при норме 66 мм. Прежний рекорд в 7,9 мм держался с 1882 года.

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