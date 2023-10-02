Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда наступит бабье лето

Аналитик Росгидрометцентра Вильфанд: в октябре россиян ожидает бабье лето

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Ведущий аналитик Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в октябре россиян ожидает бабье лето. Об этом пишет ТАСС.

«Оно обязательно наступит, но, конечно, в октябрьском исполнении», — пообещал он.

По словам Вильфанда, сентябрь в 2023 году стал для россиян четвертым летним месяцем, а бабьим летом по определению является период теплой и сухой погоды после периода ненастья.

До этого сообщалось, что сентябрь 2023 года в Москве был дважды признан рекордсменом за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся 144 года, он стал самым сухим и самым жарким.

По данным синоптиков Московского метеобюро, средняя температура воздуха в начале этой осени была на 3 градуса теплее климатической нормы. Предыдущий рекорд был поставлен в сентябре 1938 года, тогда показатель был превышен на 2,9 градуса. Кроме того, в этом сентябре практически не было дождей — в столице зафиксировали только 7 мм осадков при норме 66 мм. Прежний рекорд в 7,9 мм держался с 1882 года.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий