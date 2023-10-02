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Около 18 человек пропали без вести в результате пожара в ночном клубе в Испании

В Испании 18 человек пропали без вести в результате пожара в ночном клубе

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Mario_Moray/Twitter

После пожара, произошедшего на дискотеке в испанском городе Мурсия, не менее 18 человек считаются пропавшими без вести, сообщила заместитель мэра Ребека Перес. Ранее экстренные службы автономного сообщества Мурсия сообщали о 13 телах, найденных на месте пожара, который произошел 1 октября. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур в память о тех, кого не удалось спасти.

Перес заявила телеканалу RTVE в воскресенье: «К сожалению, у нас есть информация о 18 пропавших без вести. Мы не можем с уверенностью сказать, что эти люди все еще находятся на месте пожара».

Ранее была названа причина пожара на свадьбе в Ираке. По итогам расследования члены комиссии порекомендовали отправить в отставку ряд чиновников, в том числе владельца зала, мэра города Аль-Хамдания, управляющих муниципальных департаментов по туризму и электроснабжению.

Ранее в ЮАР в многоэтажном доме произошел масштабный пожар. 31 августа мэрия Йоханнесбурга сообщила о пожаре в многоэтажке. Огонь охватил жилой четырехэтажный дом на перекрестке улиц Дельверс и Альбертс. Пожар начался в 1:30 по местному времени (0:30 мск). Причина возгорания была неизвестна.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

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