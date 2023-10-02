Илон Маск выложил фотожабу с Зеленским

Предприниматель Илон Маск высмеял частые просьбы президента Украины Владимира Зеленского о многомиллиардных грантах на продолжение военных действий с помощью мема. На своей странице в социальной сети X Маск опубликовал популярный мем, лицо одного из персонажей которого оказалось заменено на лицо украинского лидера.

Получившееся изображение он подписал: «Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи».

В оригинале мема персонаж с надувшимися венами на лице выглядит так, как будто ему сложно сдерживать желание сделать что-то — что именно, зависит от конкретной вариации.

До этого Зеленский заблокировал фейковый аккаунт Маска после отказа одолжить ему денег. В ответ на подписку политику фейковый Маск опубликовал скриншот уведомления о подписке Зеленского с ироничным комментарием.

«Нет, я не дам тебе $6,2 миллиарда, как это сделал Джо [Байден]», — написал Elon Musk (Parody).

Позже в пародийном аккаунте появился еще один скриншот — Владимир Зеленский заблокировал ненастоящего Илона Маска. В ответ на это фейк пожелал президенту Украины удачи в противостоянии с Путиным.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.