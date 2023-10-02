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Американскую учительницу повторно арестовали после изнасилования ученика

CL: в США снова арестовали изнасиловавшую 12-летнего ученика преподавательницу

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Американскую учительницу, получившую в 2021 году приговор за изнасилование 12-летнего ученика и сексуальные контакты с ним в последующие несколько лет, повторно арестовали за давление на свидетеля, сообщает Covington Leader.

Сообщается, что женщина написала пострадавшему ребенку с неизвестного номера и отправила ему множество сообщений с угрозами. Женщина была помещена в тюрьму округа Типтон. Теперь она обвиняется в давлении на свидетеля и преследовании при отягчающих обстоятельствах, а также в фальсификации доказательств в свою защиту. Ей отказано в праве выхода под залог.

До этого сообщалось, что женщина провела в тюрьме 60 дней, после чего ее ожидало 10 лет условного срока. При этом следствие требовало приговор в виде заключения на срок от 10 до 20 лет. Мягкий приговор связали с полом преступницы.

По словам ученика, они подружились с преподавательницей после того, как начали играть в одну компьютерную игру. Позже учительница не раз склоняла его к сексу и присылала ему интимные фотографии.

Ранее в Самаре учительницу физкультуры заподозрили в растлении трех девочек.

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