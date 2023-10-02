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Гризли растерзал двух туристов в национальном парке Канады

В Канаде медведь гризли напал на туристов в национальном парке

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Depositphotos

По информации агентства Canadian Press, медведь гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. Представитель агентства «Парки Канады» сообщил, что медведя уже «нейтрализовали».

Менеджер по внешним связям «Парков Канады» Натали Фэй отметила, что агентство получило сообщение о нападении медведя вечером в пятницу с устройства GPS. Устройство показало координаты места ЧП в долине реки Ред-Дир.

Спасательная команда была немедленно отправлена на место происшествия, однако погодные условия затруднили скорость группы.

«Спасательная группа прибыла на место происшествия в 1 час ночи и обнаружила два тела», — заявила Фэй.

В том же месте специалистами был замечен агрессивно настроенный гризли.

«Для обеспечения безопасности сотрудники «Парков Канады» уничтожили животное на месте», — сообщило агентство Canadian Press.

Ранее сообщалось, что в Хакасии медики смогли вылечить мужчину, которому кости раздробил медведь.

Также на Итурупе медведи, бегающие по улицам с собаками, удивили туристов.

У Земли Франца-Иосифа моржиха напала на надувную лодку россиян.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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