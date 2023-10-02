Гризли растерзал двух туристов в национальном парке Канады

По информации агентства Canadian Press, медведь гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. Представитель агентства «Парки Канады» сообщил, что медведя уже «нейтрализовали».

Менеджер по внешним связям «Парков Канады» Натали Фэй отметила, что агентство получило сообщение о нападении медведя вечером в пятницу с устройства GPS. Устройство показало координаты места ЧП в долине реки Ред-Дир.

Спасательная команда была немедленно отправлена на место происшествия, однако погодные условия затруднили скорость группы.

«Спасательная группа прибыла на место происшествия в 1 час ночи и обнаружила два тела», — заявила Фэй.

В том же месте специалистами был замечен агрессивно настроенный гризли.

«Для обеспечения безопасности сотрудники «Парков Канады» уничтожили животное на месте», — сообщило агентство Canadian Press.

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