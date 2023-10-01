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Суд заключил под стражу главу «Печоры» Валерия Серова

Суд на два месяца заключил под стражу главу Печоры Валерия Серова за коррупцию

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

Сыктывкарский городской суд Республики Коми по итогам заседания, состоявшегося 1 октября, заключил под стражу главу администрации муниципального образования «Печора» Валерия Серова. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили представители инстанции, Серов останется под стражей до 29 ноября 2023 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое ранее возбудило в отношении главы «Печор» уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Согласно предварительным результатам расследования, руководитель администрации муниципального образования совместно с другим лицом получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 млн рублей. Со своей стороны Серов должен был совершить действия в пользу бизнесмена, включая возможность выполнять работы в рамках муниципальных контрактов. В частности, речь идет о ремонте и благоустройстве объектов и мест общего пользования.

30 сентября депутат Государственной думы РФ Олег Михайлов сообщил, что сотрудники ОМОН задержали Валерия Серова в его квартире. По словам парламентария, в тот же день глава «Печор» должен был отправиться в зону проведения спецоперации. Однако правоохранители «оказались быстрее», подчеркнул законодатель.

Позже данную информацию подтвердило Следственное управление СК РФ по Республике Коми. В ведомстве уточнили, что в отношении руководителя администрации муниципального образования и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева было возбуждено уголовное дело.

Ранее экс-сотрудника Министерства обороны России приговорили к девяти годам лишения свободы в рамках дела о коррупции.

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